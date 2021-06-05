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    Комментарий МТИ РК касательно вопросов ЕАЭС

    5 Июня 2021, 18:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова дала комментарий по вопросам ЕАЭС. Об передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МТИ РК.

    «На площадке ЕАЭС вопрос применения каких-либо коллективных мер в ответ на санкции третьих стран не прорабатывается и не обсуждается. Более того, такие вопросы вообще не входят в компетенцию Евразийского союза и не стоят на повестке дня.

    Республика Казахстан с момента создания ЕАЭС придерживается позиции, что данное объединение носит сугубо экономический характер. Мы принципиально против политизации наших взаимоотношений в рамках Союза и принятия мер, которые могут повлиять на отношения с третьими странами.

    Понятно, что санкции, применяемые против отдельных стран ЕАЭС, в той или иной степени оказывают влияние на состояние экономик всех государств-членов. Учитывая тесные экономические связи наших государств, сейчас обсуждается вопрос выработки возможных совместных мер, направленных на минимизацию экономических последствий для экономики государств-членов ЕАЭС от санкционного воздействия на отдельные страны ЕАЭС.

    Повторюсь, коллективные ответные меры на санкции, меры экономического давления или иные виды воздействия на взаимоотношения с иностранными государствами не стоят на повестке дня в рамках ЕАЭС. Это является принципиальной и неизменной позицией Республики Казахстан», - написали в пресс-службе ведомства.

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