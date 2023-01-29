Комитеты машиностроения и туризма создали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области при региональной палате предпринимателей создали комитеты машиностроения и туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы региональной палаты, новые комитеты провели уже первые заседания. Рассматривали алгоритм работы и проблемные вопросы отраслей.

На заседании комитета машиностроения обсуждали проблему недобросовестной конкуренции в закупках АО «КТЖ». По информации пресс-службы, к закупкам наравне с производителями допускаются перекупщики, которые пользуются устаревшими патентами третьих стран, вносят незначительные изменения в чертежи изделия и получают патент на полезную модель, хотя фактически не являются ни разработчиками, ни производителями изделия. Приняли решение отправить кейс в департамент сертификации НПП «Атамекен» и на республиканском уровне обсудить возможность пересмотра правил.

На заседании комитета туризма предприниматели подняли проблему развития инфраструктуры в Имантауско-Шалкарской курортной зоне, которая входит в состав государственного национального природного парка «Кокшетау». Итоги прошлого года говорят о том, что североказахстанскую курортную зону посетили 42 тысячи туристов, что на 10 тысяч больше, чем в 2021 году.

«Почему мы ГНПП «Кокшетау»? Неужели не можем создать свой нацпарк? Все наши налоги уходят в Акмолинскую область, а у нас есть проблемы с дорогами, которые из года в год не решаются, так как находятся в ведении нацпарка. Они ничего не делают для решения этих проблем. Все мы видим, что «Кокшетау» относится к нашей курортной зоне по остаточному принципу, развивая и вкладывая больше в Зеренду», – отметил директор ТОО «Досуговый центр» Виктор Надъярный из Айыртауского района.

Руководитель отдела развития туризма Канат Шамсутдинов отметил, что вопрос о развитии инфраструктуры действительно затянулся и сейчас решается на республиканском уровне.

«Задачами созданных комитетов станут определение и решение проблемных вопросов, защита прав бизнеса, экспертиза НПА, выработка предложений по развитию отрасли, повышение компетентности предпринимателей, межрегиональное отраслевое взаимодействие и прочие вопросы», – сказал директор региональной палаты предпринимателей Тимур Бекеев.

Фото: пресс-служба региональной палаты предпринимателей



