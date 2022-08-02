Комитет техрегулирования и метрологии выявил более 500 нарушений на 65 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК подвел итоги работы за первое полугодие. Об этом передает МИА «Казинформ»

В ходе проводимой работы в рамках ЕАЭС исключено обязательство по установке кнопки SOS на автомобили. Это позволило снять дополнительные расходы с казахстанцев по установке таких устройств на каждый ввозимый автомобиль. Кроме того, продлен срок вступления в силу технического регламента на энергоэффективность электрических устройств, что также могло значительно увеличить цены на бытовую технику.

В рамках плана стандартизации разрабатывается 340 стандартов, 140 из них межгосударственные. Впервые прямо предусмотрена разработка стандартов с проведением научно-эксперементальных исследований. Уже принят ряд социально-значимых стандартов, в частности, в отношении электросамокатов.

Обеспечена бесперебойная работа 102 госэталонов и эталонного оборудования. В этом году предстоит модернизировать 11 госэталонов, а также создать 2 новых актуальных эталона (таких как радиочастотных и микроволновых измерений и массовой концентрации металлов в жидких и твердых средах).

Утверждены перечени средств измерений 6-ти министерств (министерств обороны, сельского хозяйства, здравоохранения, чрезвычайных ситуаций, труда и социальной защиты и экологии, геологии и природных ресурсов).

По поручению Президента РК ведется работа по модернизации лабораторной базы. По итогам реализации Национального проекта к 2025 году планируется модернизировать 30% лабораторной базы. Для чего принята и реализуется совместно с государственными органами Дорожная карта.

В части проведения государственного контроля и надзора проведена 731 проверка, в том числе: внеплановые – 64; профконтроль с посещением – 85; без посещения – 464; совместные проверки с другими госорганами – 119.

Выявлены нарушения в 507 случаях, что составляет 70% от всех проверок.

Вынесено 81 постановление, сумма штрафов составила 65 млн тг. (в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Выявлены необоснованная и недостоверная выдача 14 тыс. 300 документов: 57 сертификатов соответствия; 50 деклараций о соответствии; 162 свидетельства на автомобили для физлиц (СБКТС); 14031 сертификат о поверке средств измерений (СИ).

Кроме того, выявлены 1572 СИ, не внесены в Государственный реестр. Признаны не пригодными 821 СИ.

Реализован и запущен в промышленную эксплуатацию через платформу информационной системы «Единое окно» функционал по выдаче документов по подтверждению соответствия.

По состоянию на 19 июля посредством ИС «Единое окно» выдано 68 649 документов об оценке соответствия, в работе находятся 9 644.

Были подписаны совместные документы с органами по техническому регулированию Узбекистана, Ирана, Кыргызстана в целях установления и развития взаимовыгодного сотрудничества.

Также в рамках 17-го заседания МПК в Тегеране был подписан Меморандум с органом по техническому регулированию Ирана. Он позволит проводить обмен нормативными документами, экспертами, информацией, проводить учебные семинары и совещания в нашей сфере по взаимному согласию сторон.

Ведутся активные работы по двустороннему взаимодействию с наиболее развитыми странами, как Турция, ОАЭ, КНР, США, Южной Кореи, Японии. Разрабатываются планы совместных действий для подписания.

Комитетом проводится работа по координации системы маркировки. В стране введена обязательная маркировка по четырем товарным группам: меховые, табачные изделия, обувь и лекарства.

За время маркировки меховых изделий – поступления таможенных пошлин и налогов по импорту выросли на 40% (с 372,3 млн тг. до 516,2 млн тг.). Рост поступлений внутренних налогов по данной деятельности увеличился в 1,5 р. (с 430,8 млнтг до 648,6 млн тг).

Приоритетные направления для завершения до конца года: ввод в промышленную эксплуатацию информационной системы в сфере технического регулирования, в том числе оцифровка бизнес-процессов государственного контроля с минимизацией человеческого фактора; разработка законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам технического регулирования; работа по модернизации национальной лабораторной базы.



