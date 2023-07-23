Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Комитет по возврату активов создадут при Генпрокуратуре

    23 Июля 2023, 08:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет по возврату активов Генпрокуратуры создадут в Казахстане. Соответствующий проект указа Президента размещен на портале «Открытые НПА», передает МИА «Казинформ».

    Проект указа разработан в целях реализации закона «О возврате государству незаконно приобретённых активов», который Глава государства утвердил 12 июля 2023 года, и будет на публичном обсуждении до 4 августа.

    Согласно документу постановляется Премьер-Министру в установленном порядке принять меры по упразднению Комиссии по демонополизации экономики, образованной согласно распоряжению Премьер-Министра от 22 марта 2022 года «Об образовании Комиссии по демонополизации экономики», а также признать утратившим силу указ Президента от 5 июня 2022 года «О межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов» и упразднить соответствующую межведомственную комиссию.

    Финансирование деятельности Комитета будет осуществляется из республиканского бюджета, а также специального государственного фонда в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан.

    Среди ф ункций комитета:

    обеспечение проведения аудита, оценки активов, подлежащих возврату, в том числе путем привлечения третьих лиц;

    проведение проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, проводимая в соответствии с Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;

    рассмотрение обращений физических и юридических лиц, частных постановлений и определений судов по вопросам возврата активов;

    направление в суды заявлений о принятии предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер, исков об обращении в доход государства незаконно приобретенных активов по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;

    уведомление лиц, включенных в реестр в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;

    прием и рассмотрение декларации о раскрытии активов от лиц, включенных в реестр в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;

    регистрация и (или) осуществление досудебных расследований в отношении потенциальных субъектов и их аффилированных лиц, предусмотренных Законом «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и по другим уголовным правонарушениям в установленном законом порядке;

    осуществление поиска, сбора, обработки, обобщения и оценки поступающей информации об активах, подлежащих возврату, анализ сведений о происхождении активов, подлежащих возврату;

    осуществление деятельности по поиску и определению активов, подлежащих возврату;

    рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о добровольном возврате активов и принятие решений по ним в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;

    осуществлять контроль за деятельностью государственных, правоохранительных и специальных государственных органов в сфере возврата активов.

    Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от должности Президентом по представлению генерального прокурора.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Генпрокуратура Возврат активов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Меры по борьбе с пытками обсудили в Генпрокуратуре РК
    Каких специалистов будут набирать в компанию по управлению возвращенными активами - ответ Минфина РК
    Сауна с алкоголем и антисанитария: в детских лагерях Актобе выявили нарушения
    Земельные участки на 7 млрд тенге вернули государству в Мангистауской области
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области