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    Комитет по охране прав детей взял на контроль дело об избиении подростка в Павлодаре

    1 Августа 2023, 07:32

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Комитете по охране прав детей заверили, что все виновные в данной ситуации лица будут наказаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по охране прав детей.

    «Комитет по охране прав детей взял эту ситуацию на контроль. Сейчас школьник получает лечение в больнице. Пострадавшему ребенку будет оказана всесторонняя помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все виновные лица будут наказаны», - сказано в сообщении комитета.

    В ведомстве также подчеркнули, что в целях предупреждения детской жестокости, регионам поручено усилить воспитательную работу в организациях образования и принять меры по 100% охвату детей дополнительным образованием.

    Напомним, несколько человек избили 14-летнего подростка на стадионе возле университета в Павлодаре. Всех участников драки установили.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Права человека Другие государственные органы Регионы Казахстана Павлодар Дети
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