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    Комитет по делам религий РК будет проводить прямые эфиры для разъяснения госполитики в сфере религии

    14 Мая 2021, 17:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации концепции «Слышащего государствА», инициированной Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, Комитет по делам религий МИОР РК запустил интерактивный проект «Халыққа қызмет – маңызды міндет» в социальной сети Instagram. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Проектом предусмотрена регулярная организация прямых эфиров и других публикаций руководства и сотрудников Комитета в социальных сетях в целях разъяснения государственной политики в сфере религии, а также получения обратной связи от населения.

    Первым в рамках нового проекта выступил руководитель управления правоприменительной практики в сфере религиозной деятельности Комитета Беимбет Манетов. Он рассказал о мерах, принимаемых государством для обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания, и об ответственности за нарушение законодательства в сфере религиозной деятельности.

    В ходе эфира граждане получили возможность задать интересующие их вопросы, тем самым повысив уровень своей правовой грамотности в религиозной сфере.

    Проект «Халыққа қызмет – маңызды міндет» будет проводиться на странице @qogam.kdr в Instagram.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Религия Интернет Общество
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