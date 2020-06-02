Комитет партконтроля «Nur Otan» дал ряд рекомендаций Минсельхозу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете партийного контроля партии «Nur Otan» разбираются, почему при абсолютной достаточности пастбищных угодий, одной из насущных проблем во многих регионах страны является дефицит пастбищных земель для жителей сельской местности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В ходе заседания КПК депутат Мажилиса Парламента, член фракции «Nur Otan» Нуржан Ашимбетов отметил, что сегодня сельские подворья производят 74,5% молока, поступающего на внутренний рынок, и 56% мяса. Однако отсутствие достаточных площадей для скота автоматически ставит под угрозу продовольственную безопасность государства.

Согласно статистическим данным, на селе проживают 41,5% населения страны, при этом в личных подсобных хозяйствах на сегодня содержится в два с лишним раза больше сельскохозяйственных животных, чем в организованных хозяйствах - около 6,7 млн и 3,2 млн голов соответственно. Около 80% скота пасется в пределах и вокруг населенных пунктов, поэтому из-за перенасыщения, пастбищные земли в радиусе 5-6 километров от населенных пунктов деградированы, их площадь достигает 20,9 млн га. В то же время за сельхозтоваропроизводителями закреплено 73,4 млн га, то есть резерв составляет 47,1 млн га.

«В настоящее время дефицит пастбищных угодий для населенных пунктов наблюдается практически по всем областям, кроме Актюбинской. Однако крупные хозяйства обеспечены пастбищами повсеместно и не используют половину из них. А ведь эти земли как воздух нужны сельчанам, которые живут своим нехитрым хозяйством, чтобы было молоко и мясо для себя и немного на продажу», - сказал Нуржан Ашимбетов.

Следует отметить, что депутатами фракции партии «Nur Otan» был разработан проект Закона РК «О пастбищах», вступивший в силу в феврале 2017 года. Он предусматривает системную работу уполномоченного органа и местной исполнительной власти по рациональному управлению и использованию пастбищ. Основным нововведением закона является то, что каждый из сельских округов страны, с учетом местных природно-климатических особенностей и соответствующих традиций выпаса скота на соответствующих территориях, разрабатывает свой План по управлению пастбищами и их использованию. Далее План утверждается районным маслихатом и регистрируется в органах юстиции.

«В законе четко прописано, что пастбища, расположенные в пределах сельского населенного пункта, находящиеся в государственной собственности, предоставляются для удовлетворения нужд местного населения по содержанию маточного (дойного) поголовья животных. Что на практике? Земли местными акиматами переданы в аренду хозяйствующим субъектам. Куда смотрят территориальные КПК, депутаты маслихатов, ответственные должностные лица акиматов – члены партии, от заместителей акимов до начальников управлений земельных отношений? Аудит всех сельскохозяйственных земель и оцифровка земельного кадастра идут крайне медленно и не всегда качественно. Планы по управлению пастбищами и их использованию также не готовы, хотя на геоботанический анализ земель ежегодно выделяется порядка 7 млрд тенге», - отметил Нуржан Ашимбетов.

В свою очередь первый заместитель министра сельского хозяйства Айдарбек Сапаров пояснил, что если на законодательном уровне вопросы предоставления пастбищ урегулированы, возникают проблемы при реализации закона на местном уровне.

«Отсутствуют финансовые средства для проведения полномасштабных геоботанических обследований земель, существуют барьеры со стороны органов юстиции при регистрации Схем пастбищеоборотов и Планов, при смене владельца земельного участка Планы ставятся на утрату. В связи с этим нам необходимо содействие депутатов для решения вышеуказанных проблем», - сказал вице-министр сельского хозяйства.

По итогам заседания членами рабочей группы Комитета партийного контроля в целях повышения эффективности использования пастбищ рекомендовано МСХ РК совместно с депутатами фракции партии «Nur Otan» разработать проект пакета предложений по внесению изменений и дополнений в законодательные акты, регулирующие вопросы выделения, распределения и изъятия пастбищных земель предусмотрев:

- возможность изъятия земельного участка в случае отсутствия на пастбищах в течение одного года сельскохозяйственных животных для выпаса либо их наличия в количестве менее 40% от предельно допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ;

- новый упрощенный порядок согласования и утверждения планов по управлению пастбищами и схем пастбищеоборота и продление срока их действия с нынешних 2-х до 5-ти лет;

- более широкое вовлечение органов местного самоуправления в процесс мониторинга соблюдения правил использования пастбищ.

Кроме того, Счетному комитету по контролю за исполнением республиканского бюджета рекомендовано провести аудит эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на проведение почвенных, геоботанических и других обследований.

Местным исполнительным органам необходимо реанимировать разработанные в 2002-2004 годах Планы организационно-хозяйственного устройства населенных пунктов и принять меры по возвращению в государственную собственность пастбищных земель, отнесенных к населенным пунктам, в соответствии с данными планами.

МСХ необходимо организовать комплексное обучение специалистов акиматов, занимающихся разработкой данных планов и другое.



