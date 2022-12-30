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Комитет Минэнерго РК будет следить за состоянием теплосетей

30 Декабря 2022, 14:38
Комитет Минэнерго РК будет следить за состоянием теплосетей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комитет атомного и энергетического надзора и контроля будет следить за состоянием теплосетей. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По ситуации в Экибастузе предварительные данные были уже озвучены комиссией и первым вице-премьером Романом Скляром... Это, если можно так сказать, комплексная ошибка. С точки зрения энергетиков я не стал бы говорить, что там на месте какой-то начальник станции или какой-то инженер виноват. Это целый комплекс. То есть, из предварительных данных, которые вы видели, по самой ТЭЦ были вопросы, связанные с метрологией, с приборами учета, которые показывали давление в системе. Насколько я понимаю, после неправильных показаний датчиков команда поступила на увеличение давление. Что, соответственно, увеличило давление в теплосетях, которые просто не выдержали в силу того, что состояние теплосетей тоже достаточно изношенное», – сказал Б.Акчулаков.

Министр разъяснил, что после многочисленных порывов теплосетей коммунальные службы вовремя не слили оборотную воду, и это привело к разморозке труб. Многие трубы и радиаторы отопления были повреждены.

Б.Акчулаков отметил, что Министерство энергетики отвечает за генерацию энергии, а системы теплосетей находятся в ведении коммунальных служб. Теперь планируется внести поправки в законодательство, которыми Комитет атомного и энергетического надзора и контроля наделяется функцией по контролю за тепловыми сетями.

Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование причин аварии в Экибастузе.

21 декабря текущего года Генеральная прокуратура РК сообщила подробности расследования.


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