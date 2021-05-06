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    Комитет госдоходов взыскал в бюджет 8,3 млрд тенге таможенных платежей и налогов

    6 Мая 2021, 20:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За период деятельности Ситуационного центра КГД МФ РК выявлено 2,1 тыс. нарушений таможенного законодательства, дополнительно взыскано в бюджет таможенных платежей и налогов в сумме 8,3 млрд тенге. Об этом сообщили в КГД МФ РК, передает МИА «Казинформ».

    Одной из наиболее важных задач, стоящих перед любым государством, является стабильное развитие торговых отношений и обеспечение своей экономической безопасности.

    Развитие таможенного дела во всем мире стремится к упрощению и унификации, оперативности и автоматизации процессов контроля, путем применения новых методов таможенного администрирования и современных технических средств таможенного контроля.

    Учитывая данную тенденцию, в 2019 году при Комитете государственных доходов МФ РК создан Ситуационный центр, который призван мониторить текущую ситуацию в 19 пунктах пропуска, расположенных на таможенной границе ЕАЭС с третьими странами, контролировать процесс прохождения транспортными средствами технических средств таможенного контроля, обеспечить достоверное декларирование товаров и полноту поступлений таможенных платежей и налогов в государственных бюджет.

    В сутки Ситуационным центром подвергается анализу более одной тысячи транспортных средств, прибывающих в Республику Казахстан.

    За период деятельности Ситуационного центра выявлено 2,1 тыс. нарушений таможенного законодательства, дополнительно взыскано в бюджет таможенных платежей и налогов в сумме 8,3 млрд тенге.

    Вместе с тем, отдельное внимание уделяется обеспечению прозрачности при проведении форм таможенного контроля, выявлению и недопущению нарушений, допускаемых работниками территориальных органов государственных доходов при проведении таможенных досмотров.

    За допущенные нарушения в работе, к дисциплинарной ответственности привлечено 129 должностных лиц территориальных органов государственных доходов, в том числе уволены и переведены на другие участки работы 20 должностных лица.

    «В настоящее время начата работа по модернизации действующих пунктов пропуска с целью установления новых и модернизированных технических средств таможенного контроля, а также расширения полос движения транспортных средств в пунктах пропуска с 2 до 6, сокращения время проведения таможенных операций в автомобильных пунктах пропуска до 30 минут.

    Кроме того, проводится работа по разработке механизмов искусственного интеллекта для анализа рентген-снимков ИДК, что также положительно отразится на скорости прохождения товаров таможенного контроля, сократит объем ввоза недекларированных товаров и снизит влияние человеческого фактора при принятии решений», - дополнили в КГД МФ РК.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минфин РК Другие государственные органы Налоги
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