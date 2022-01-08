Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Комитет госдоходов: Счет-фактуру на бумаге могут выписать налогоплательщики в режиме ЧП

    8 Января 2022, 23:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет), касательно работы портала ИС ЭСФ, сообщает следующее, передает МИА «Казинформ»

    В связи с введением чрезвычайного положения и техническими сбоями в работе интернета, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 412 Налогового кодекса Республики Казахстан комитетом подписан протокол о признании технической ошибки за период с 5 по 19 января 2022 года.

    В случае необходимости налогоплательщики вправе выписать счет-фактуру на бумажном носителе, с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение 15 календарных дней после 19 января 2022 года.

    При этом штрафные санкции применяться не будут.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Другие государственные органы
    Новости по теме
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей