Комитет госдоходов: Счет-фактуру на бумаге могут выписать налогоплательщики в режиме ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет), касательно работы портала ИС ЭСФ, сообщает следующее, передает МИА «Казинформ»

В связи с введением чрезвычайного положения и техническими сбоями в работе интернета, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 412 Налогового кодекса Республики Казахстан комитетом подписан протокол о признании технической ошибки за период с 5 по 19 января 2022 года.

В случае необходимости налогоплательщики вправе выписать счет-фактуру на бумажном носителе, с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение 15 календарных дней после 19 января 2022 года.

При этом штрафные санкции применяться не будут.