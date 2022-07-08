Комитет госдоходов разъяснил меры по прослеживаемости товаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов дал пояснение по пилотному проекту прослеживаемости товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД Министерства финансов РК.

«Пилотный проект по учету перемещения отдельных видов товаров нацелен на осуществление мониторинга импорта и экспорта товаров, в том числе товаров, в отношении которых определенными странами периодически вводятся ограничения. Учитывая наши тесные экономические отношения с Российской Федерацией, как с одним из основных наших партнеров, пилотный проект предполагает проведение мониторинга при перемещении товаров в Российскую Федерацию, а также в Республику Беларусь», - отметили в пресс-службе КГД.

В целом, как подчеркнули в ведомстве, концепция внедрения пилотных проектов заключается, прежде всего, в улучшении налогового администрирования и упрощении ведения бизнеса.

К примеру, по итогам успешных пилотных проектов в налоговое законодательство внесены нормы по электронным счетам-фактурам, гражданскому контролю по исполнению налоговых обязательств, мобильному приложению для малого бизнеса и физических лиц, маркировке табачных изделий и др.

Кроме того, в Республике Казахстан действует механизм прослеживаемости товаров из Перечня изъятий ВТО, в рамках которого предусмотрено заверение ЭСФ при экспорте товаров из Перечня в страны ЕАЭС. Данный механизм показал свою эффективность в ходе исполнения взятых Республикой Казахстан обязательств перед нашими партнерами по ЕАЭС.

«В целом, мониторинг перемещения товаров позволит нам обеспечить прослеживаемость товаров в рамках трансграничной торговли со странами ЕАЭС, в том числе по товарам, по которым действуют временные ограничения. К примеру, у нас действуют временные ограничения на вывоз нефтепродуктов, зерна, лома черных и цветных металлов и еще по некоторым товарным позициям. По другим товарам, в отношении которых не введены ограничения, осуществляется свободное перемещение, запрет на вывоз не рассматривается», - говорится в сообщении.

Другими странами ЕАЭС также вводятся ограничения на вывоз с их территории определенных товаров. Например, в Российской Федерации действует запрет на вывоз сахара, зерна и других товаров. Все эти меры направлены на обеспечение экономической безопасности государств и принимаются странами ЕАЭС самостоятельно, подчеркнули в КГД.

«В настоящее время по проекту пилота имеется ряд замечаний и предложений от представителей бизнеса, которые находятся на рассмотрении. По итогам рассмотрения будет решаться вопрос целесообразности проведения пилотного проекта, также вопрос будет согласовываться со всеми заинтересованными государственными органами», - сообщили в ведомстве.

Касательно товарооборота с Российской Федерацией, КГД отметил, что за январь-май не наблюдается значительных отклонений относительно аналогичного периода прошлого года. При этом наблюдается рост экспорта по отдельным товарным позициям, таким как природный уран, цельнокатаные колеса из стали и дизельное топливо, т.е. по товарам казахстанского производства, являющимся традиционными для экспорта, в том числе в Россию.

«Таким образом, несмотря на рост экспорта в Российскую Федерацию отдельных групп товаров, факты реэкспорта через Республику Казахстан товаров, по которым отдельными странами введены ограничения на экспорт в Российскую Федерацию, не наблюдается», - резюмировали в КГД.





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