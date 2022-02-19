Комитет госдоходов прокомментировал ситуацию на казахстанско-кыргызской границе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года наблюдается рост импорта товаров народного потребления китайского производства из Кыргызской Республики в Республику Казахстан в четыре раза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов.

В рамках тематических налоговых проверок, проводимых на основании системы управления рисками, выявляются дорогостоящие и налогоемкие товары, в основном китайского производства, незаявленные в товаросопроводительных документах (в том числе немаркированные шубы, электронные сигареты, брендовые товары и др.) .

Необходимо отметить, что тематические налоговые проверки проводятся на территории Республики Казахстан в специально отведенных местах, на границе проверочные мероприятия не осуществляются.

Вопрос сокращения количества проводимых проверок обсужден в ходе заседания Рабочей группы по торговому сотрудничеству Республики Казахстан и Кыргызской Республики, прошедшей 15-16 февраля 2022 года в городе Алматы, достигнут ряд договоренностей.

В частности, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики взяла на себя обязательства по обеспечению с 16 февраля наличия у экспортеров электронных счетов-фактур (ЭСФ) на перевозимый товар при экспорте в страны ЕАЭС.

В случае наличия ЭСФ на перевозимый товар, органами государственных доходов Республики Казахстан контрольные мероприятия проводиться не будут.

В ходе встречи стороны пришли к единому мнению, что отсутствие ЭСФ при экспорте товаров свидетельствует о намерении экспортера скрыть факт реализации в целях уклонения от уплаты налогов, что приводит к потерям бюджетов обеих стран, а также ставит в неравные конкурентные условия добросовестных предпринимателей и производителей.

В этой связи, принято решение о необходимости проведения тематических налоговых проверок при отсутствии ЭСФ у кыргызских экспортеров.

Вместе с тем, кыргызской стороной достигнутая договоренность не соблюдается.

К примеру, с 16 по 18 февраля из Кыргызской Республики проследовало 223 грузовых автотранспортных средства с товарами народного потребления, при этом ЭСФ представлено только по автотранспортному средству, которое проследовало по маршруту следования без проведения проверки.

По 222 автотранспортным средствам ЭСФ не представлены, в связи с чем, в отношении них проводятся тематические налоговые проверки.

По факту несоблюдения кыргызской стороной достигнутых договоренностей, Комитетом государственных доходов направлено письмо кыргызским коллегам о необходимости усиления контроля за наличием ЭСФ у кыргызских экспортеров и необходимости исполнения достигнутых договоренностей, что позволит сократить количество проводимых проверок.

Со своей стороны, в целях сокращения образовавшейся очереди на проведение проверок, работники органов государственных доходов переведены на усиленный режим – количество проверок в среднем в день увеличено с 10 до 30 автотранспортных средств.

Необходимо отметить, что ранее в СМИ опубликован материал о скоплении грузовых автотранспортных средств на казахстанско-кыргызской границе.

Комитет государственных доходов сообщает, что опубликованные видеоматериалы содержат кадры с мест проведения тематических налоговых проверок в селе Кордай, которые не создают препятствий для пересечения границы.

В настоящее время скопление грузовых автотранспортных средств непосредственно на казахстанско-кыргызской границе отсутствует.