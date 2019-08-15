Комитет госдоходов презентовал коллегам по ЕАЭС нацсистему прослеживаемости товаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом государственныхдоходов Министерства финансов (КГД МФ) РК для представителей таможенных иналоговых служб стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС)проведена презентация национальной системы прослеживаемости товаров, передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

Приприсоединении к Всемирной торговой организации (ВТО) в соответствии сПротоколом от 16 октября 2015 года «Онекоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС»(Бурабайский протокол) Республика Казахстан взяла на себя обязательстваобеспечить прослеживаемость товаров, по которым были применены пониженныеставки ввозных таможенных пошлин, отличные от установленных Единым таможеннымтарифом ЕАЭС, и принять необходимые меры по недопущению вывоза на территориюдругих государств-членов ЕАЭС таких товаров.

Вице-министрфинансов РК Канат Баедилов сообщил, что Комитетом государственных доходовпроведена масштабная работа по созданию такой системы, которая успешнофункционирует и доказала на практике свою эффективность по обеспечениюсквозного контроля товаров ВТО внутри Казахстана.

Делегатамбыли продемонстрированы преимущества работы информационных систем Комитета,обеспечивающих сквозной контроль товаров от момента пересечения государственнойграницы до конечного потребителя. В режиме реального времени была показанаработа системы с использованием модуля «Виртуальный склад».

Стороныотметили успешную реализацию системы прослеживаемости товаров и эффективнуюработу по недопущению перетока товаров, ввезенных по заниженным ставкам натерриторию других государств-членов ЕАЭС.

Такжесторонами были обсуждены проблемные вопросы, возникающие при сквозном контролетоваров и перспективы развития информационных систем таможенных и налоговыхслужб ЕАЭС.

Подводяитоги встречи, заместитель председателя КГД МФ РК Талгат Мамаев подчеркнул, чтомежду налоговыми и таможенными службами стран-участниц ЕАЭС состоялсяпозитивный и конструктивный диалог, направленный на реализацию стратегическихзадач и консолидацию экономического потенциала региона.

Взавершении мероприятия налогоплательщики - участники конференции выразилиблагодарность за организованную обратную связь и поздравили сотрудников органовгосударственных доходов с пятилетием.