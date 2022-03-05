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    Комитет госдоходов отзовет ошибочно сформированные уведомления и извещения

    5 Марта 2022, 21:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан на регулярной основе проводится камеральный контроль в соответствии со статьей 95 Налогового кодекса Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Так, в конце 2021 года в пилотном режиме произведен автоматизированный запуск камерального контроля за 2018 год по фактам занижения реализации путем сопоставления расходов по реализованным товарам и данных ЭСФ. Целью камерального контроля является выявление фактов занижения реализации путем сопоставления расходов по реализованным товарам и данных ЭСФ, т.е. правомерное отнесение на вычеты расходов связанное с получением дохода (себестоимость товара). В ходе автоматизированного запуска камерального контроля по техническому сбою из-за высокой нагрузки на серверные мощности ряд уведомлений и извещений были сформированы некорректно. В настоящее время Комитетом проводится работа по перепроверке и отзыву ошибочно сформированных документов», - сообщили в ведомстве.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика Минфин РК
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