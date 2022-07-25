Комитет госдоходов: 7,15 трлн тенге поступило в госбюджет за первое полугодие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов Минфина РК проведена коллегия по итогам первого полугодия под председательством вице-министра финансов РК Ержана Биржанова. В работе коллегии, проведенной в формате видео-конференцсвязи, приняли участие руководители территориальных департаментов государственных доходов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Были подведены итоги работы органов государственных доходов по республике, а также определены задачи и даны поручения на второе полугодие.

План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за 1 полугодие 2022 года исполнен на 106,4% с поступлением в 7 , 15 трлн тенге . По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления в государственный бюджет увеличились на 2 ,3 трлн тенге, или в 1,5 раза .

За указанный период обеспечено поступлений в бюджет дополнительных резервов в сумме 567,2 млрд тенге . Удалось повысить эффективность камерального контроля и налогового аудита на 162,7 млрд тенге.

В 1 полугодии 2022 года органами госдоходов оказано 9,9 млн государственных услуг налогового и таможенного направлений, из них в электронном виде 99%. В сравнении с 1 полугодием 2021 года доля электронных услуг выросла на 1,9%. Более того, 97% граждан, обратившихся в Контакт-центр органов госдоходов для получения консультаций, положительно оценили работу операторов.

По итогам коллегии территориальным департаментам было поручено продолжить работу по противодействию коррупции, исполнению плана налоговых и таможенных поступлений в бюджет, а также обеспечению изыскания дополнительных резервов.