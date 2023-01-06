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    Комитет Евросоюза рекомендует тестирование на COVID-19 прибывающих пассажиров из КНР

    6 Января 2023, 19:12

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Комитет Европейского Союза по безопасности здоровья рекомендует государствам-членам требовать от пассажиров, прибывающих из Китая, отрицательный тест на COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Комитет ЕС опубликовал в четверг свои рекомендации относительно эпидемиологической ситуации с коронавирусом в КНР.

    Помимо рекомендаций об отрицательном тесте на COVID-19, Комитет также советует, чтобы пассажиры, вылетающие из Китая, носили маски для лица. Кроме того, государства ЕС могут проводить выборочные тесты по прибытии и исследовать воду с самолетов из Китая, говорится в заявлении.

    Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук приветствовал европейские решения.

    «Достигнут реальный прогресс в направлении совместного европейского подхода», — сказал Ф.Ванденбрук.

    «Мы сильно настаивали на этом, потому что это требует европейского подхода. Также настоятельно рекомендуем требовать от жителей Китая предоставления отрицательного теста на COVID перед отъездом. Мы применим это к прямым рейсам между Бельгией и Китаем», - добавил член кабинета министров Бельгии.

    Бельгия также начнет проверку вод с самолетов в субботу.

    Министр здравоохранения Бельгии считает, что если большинство стран ЕС введут требование о тестировании, это бы укрепило меры против распространения опасного вируса.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Китай Евросоюз Коронавирус в мире Мировые новости
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