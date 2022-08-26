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    Комиссию создали для помощи пострадавшим из-за пожара на рынке в Жетысае

    26 Августа 2022 11:09

    ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ - В 3 часа на территории рынка «Кулпаршын» в городе Жетысае произошло возгорание в отдельно-стоящем одноэтажном здании, площадью 500 кв.м., и территории, расположенной под навесом площадью 400 кв.м (общая площадь рынка 2500 кв.м.). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    Огонь локализован в 05:20 и ликвидирован в 07:35. Жертв нет. Причина возгорания устанавливается.

    Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра. В ликвидации были задействованы 47 пожарных и 16 единиц техники.

    По поручению акима Туркестанской области Умирзака Шукеева создана комиссия по выяснению причин случившегося и для помощи пострадавшим в результате пожара во главе с заместителем акима области Сакеном Калкамановым.

    Прежде всего перед комиссией стоит задача по подсчету количества пострадавших и по оценке материального ущерба. С торговцами рынка встретились находящиеся на месте руководство и учредители рынка, районные власти.


    Туркестанская область Происшествия Акимат Видео Пожар
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