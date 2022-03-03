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    Комиссию по расследованию «посреднических схем» на рынках создали в Алматы

    3 Марта 2022, 20:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима Алматы Ерболата Досаева состоялось рабочее совещание с представителями государственных органов и продовольственных торговых объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    По данным управления предпринимательства и инвестиций Алматы, в целях стабилизации цен на продовольственные товары совместно с районными акиматами ведется ежедневный мониторинг цен на полках торговых сетей, рынков и магазинов «у дома».

    За последнюю неделю резкого повышения цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) не отмечено, кроме незначительных колебаний цен на овощную продукцию, что связано с затратами по хранению продукции.

    Для недопущения необоснованного роста цен ведется работа с отечественными товаропроизводителями. Одним из эффективных механизмов является программа предоставления льготных займов, в рамках которой выдаются беспроцентные оборотные займы производителям и торговым сетям для фиксирования цен на длительный период.

    На сегодня заключен договор с крупным производителем яиц ТОО «Алсад Казахстан» (занимает 30% доли рынка), который зафиксировал отпускные цены на уровне 400 тенге за десяток до 31 января 2024 года. С начала действия соглашения отмечен положительный эффект по стабилизации цен на яйца, снижение составило с 487 до 462 тенге за десяток.

    Льготные займы также выданы торговым сетям «Магнум» (5,7 млрд тенге на 19 наименований СЗПТ) и «Тоймарт» (430,2 млн тенге на 12 наименований СЗПТ) для стабилизации цен до конца апреля. За счет закупа овощей по низким ценам у фермеров в сезон сбора урожая цена на полке в период межсезонья (с сентября 2021-го по апрель 2022 годы) зафиксирована на уровне до 30% ниже рыночных.

    По итогам совещания аким Алматы Ерболат Досаев призвал представителей других торговых сетей принять активное участие в городской программе предоставления льготных оборотных займов, а также предупредил представителей крупных рынков о недопущении необоснованного превышения цен.

    «Принято решение о создании комиссии по расследованию «посреднических схем». В рамках комиссии необходимо провести анализ производителей и поставщиков продовольственных товаров, выявить и пресечь цепочки перекупщиков, усилить мониторинг цен на СЗПТ, принять соответствующие меры в случае выявления превышения торговой надбавки в 15%», – отметил Ерболат Досаев.

    По словам главы города, по аналогии с городской совместно с коллегами из Алматинской области создается также межрегиональная комиссия по выявлению «посреднических схем» на крупнейшем рынке «Алтын Орда», откуда в мегаполис поставляется до 80% овощей, фруктов и мяса. Основная задача – усилить работу по сдерживанию цен на продовольственные товары и снижению инфляционных процессов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Цены и тарифы
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