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    Комиссия выявила продажу крупной нефтегазовой компании по заниженной стоимости

    25 Апреля 2023, 08:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы законности передачи в частную собственность важных инфраструктурных объектов в нефтегазовой сфере рассмотрены Комиссией по демонополизации экономики под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В ходе заседания было отмечено, что несколькими годами ранее в частную собственность была продана крупная компания, работающая в нефтегазовой отрасли. Проведенная по поручению Комиссии проверка выявила, что данный актив был передан в частные руки по заниженной оценочной стоимости.

    Премьер-Министр поручил уполномоченным госорганам проработать данный вопрос в рамках действующего законодательства РК.

    Напомним, во исполнение поручения Главы государства 24 марта 2022 года было объявлено о создании Комиссии по демонополизации экономики при Правительстве РК. В состав Комиссии вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены Правительства, представители Генеральной прокуратуры и АО «Самрук-Казына».

    Задачей Комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы Комиссии рассматриваются вопросы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Экономика Нефть
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