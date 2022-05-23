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    Комиссия во главе с министром обороны проверила воинские части в Актау

    23 Мая 2022, 09:45

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Комиссия во главе с руководителем оборонного ведомства генерал-полковником Русланом Жаксылыковым посетила воинские части, дислоцированные в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В ходе работы было проверено выполнение поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности армии. Вместе с министром обороны ряд воинских частей гарнизона посетил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. С главой региона обсуждены отдельные аспекты строительства, эксплуатации и ремонта объектов военной инфраструктуры.

    Особое внимание руководитель оборонного ведомства обратил на подразделения специального назначения, дислоцированные в гарнизоне. Комиссия проверила учебно-материальную базу боевой подготовки, обеспеченность экипировкой, специальными средствами и военной техникой.

    В авиационной базе министр ознакомился с состоянием авиационной техники и организацией боевого дежурства. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков проверил условия жизни и быта военнослужащих срочной службы, осмотрел столовую и солдатские казармы.

    В ходе посещения военно-морской базы глава оборонного ведомства заслушал доклад командира о выполняемых частью учебно-боевых задачах и проблемных вопросах, провел беседу с матросами об условиях прохождения ими службы.

    Отдельное внимание комиссией Министерства обороны было уделено вопросам противодиверсионной и противопожарной безопасности военных объектов гарнизона, а также мероприятиям по обеспечению хранения боеприпасов, проводимым в рамках Национального проекта «Безопасная страна».

    По результатам рабочей поездки министр обороны поставил должностным лицам ряд задач по дальнейшей реализации поручений Главы государства.

    Ранее сообщалось об инциденте, произошедшем в одной из воинских частей Актауского гарнизона. Солдат-срочник 14 мая во время несения патрульно-постовой службы не прибыл на место сбора и убытия войсковых нарядов в воинскую часть, самовольно покинув место службы в неизвестном направлении. 17 мая покинувший место службы солдат-срочник явился в полицию. Министерство обороны касательно распространяемой в социальных сетях информации о возможном психическом расстройстве военнослужащего срочной службы одной из воинских частей г. Актау дало пояснение.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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