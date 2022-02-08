Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    Комиссия по вопросам трудоустройства начала работу в Жанаозене

    8 Февраля 2022, 18:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством первого заместителя акима Мангистауской области Абзала Мендибаева создана комиссия по обеспечению полной прозрачности алгоритма принятия на работу в организации, осуществляющие деятельность в нефтегазовой отрасли в городе Жанаозене. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В состав комиссии, помимо государственных органов, вошли также представители инициативной группы из числа безработных города Жанаозена.

    Основная цель комиссии - совместно с активистами инициативной группы выработать пути решения проблемы и прийти к оптимальному решению устраивающее обе стороны.

    Напомним, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев призвал жителей к сохранению стабильности, конструктивному диалогу и готовности внести свою лепту в реальные изменения.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Акимат Экономика Занятость Мангистауская область Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам