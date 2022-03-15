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    Комиссия по трудоустройству продолжает свою работу в Жанаозене

    15 Марта 2022, 16:14

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 8 февраля областная комиссия, созданная по поручению главы региона для решения проблем занятости населения, работает в городе Жанаозен под руководством первого заместителя акима Мангистауской области Абзала Мендибаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Члены комиссии всесторонне изучили рынок труда, основываясь на потенциале субъектов малого и среднего бизнеса и комплексного плана развития Мангистауской области, направленного на социально-экономическое развитие города.

    «Работа в данном направлении продолжается. Населению необходимо понять, что трудоустроить всех жителей региона в нефтегазовую отрасль невозможно. Я призываю не поддаваться на провокации и не совершать незаконных действий», - сказал первый заместитель акима Мангистауской области Абзал Мендибаев.

    По итогам работы комиссии, в текущем году в городе Жанаозен планируется трудоустроить 2570 человек. Будет обеспечено 1434 постоянных рабочих места и 1136 временных рабочих мест.

    Точнее:

    - 682 человека, стоящих в очереди по 5 категориям в городском центре занятости, будут приняты на работу по действующему алгоритму трудоустройства в нефтегазовую отрасль. С момента начала работы комиссии 150 человек из этого числа уже трудоустраиваются на работу;

    - в учреждениях сервисного обслуживания АО «Озенмунайгаз» предусматривается трудоустройство граждан, относящихся к социально-уязвимым слоям населения, выбранных согласно рекомендаций группы Народного контроля и рабочей комиссии при отделе занятости и социальных программ на 318 созданных рабочих мест. 300 человек из них уже трудоустраиваются.

    В рамках Комплексного плана развития будут предусмотрены ремонт городских, внутрипоселковых автомобильных дорог, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Тенге, прокладка водопровода до села Тенге и т. д. Планируется также трудоустроить 155 безработных, заработная плата которых будет начинаться от 150 тысяч тенге.

    Также в рамках проекта «Жұмыс жасаймын» планируется создать 400 рабочих мест.

    Кроме того, за счет частных инициатив будет создано 390 рабочих мест. Заработная плата у этих вакансий будет начинаться от 150 тысяч тенге.

    Меры по созданию новых рабочих мест для жителей города будут реализовываться поэтапно.

    Напомним, в Жанаозене в 2022 году планируется трудоустроить более 2500 человек.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Минтруда РК Занятость Мангистауская область Общество Трудоустройство
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