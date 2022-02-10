Комиссия по трудоустройству продолжает работу в Жанаозене

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В соответствии с поручением акима Мангистауской области, с 8 февраля под председательством первого заместителя акима Мангистауской области А. Мендибаева в городе Жанаозене начала работу областная комиссия по вопросам занятости населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состав комиссии вошли представители государственных органов, ряд нефтегазовых компаний.

Специально созданная областная комиссия встретилась с представителями инициативной группы и обсудила вопросы занятости населения. Обе стороны всесторонне рассмотрели насущные вопросы и изучили поступившие предложения.

В результате областная комиссия приняла решение о трудоустройстве безработных граждан по трем направлениям.

В настоящее время через Городской центр занятости создано 100 рабочих мест в АО «Озенмунайгаз» и 61 рабочее место в товариществах, оказывающих сервисные услуги, планируется трудоустройство граждан, относящихся к уязвимым слоям населения.

Согласно решению специальной комиссии, по состоянию на февраль 2022 года на основе действующего алгоритма планируется трудоустроить 100 очередников по пяти категориям, всего до конца года планируется трудоустроить свыше 400 человек. По этому алгоритму соответствующие меры будут продолжены и в дальнейшем.

Планируется отобрать из числа безработных граждан кандидатов на 61 рабочее место, создаваемое в учреждениях сервисного обслуживания. Обеспечение занятости граждан, состоящих в очереди по пяти категориям в Жанаозенском городском Центре занятости в среднесрочный период, путем открытия круглогодичных объемов работ. Создание новых рабочих мест в городе Жанаозене представителями малого и среднего бизнеса путем привлечения крупной нефтегазовой компанией индивидуальных предпринимателей, оказывающих различные услуги по долгосрочному востребованному плану. С этой целью принято решение провести работу с АО «НК» КазМунайГаз» по заключению долгосрочных контрактов с представителями малого и среднего бизнеса.

В рамках централизованной системы приема на работу за последние два года трудоустроено 1 700 граждан, что показало эффективность данного алгоритма.

Главная задача областной комиссии – обеспечить прозрачность, гласность, справедливость алгоритма трудоустройства и продолжить предоставление безработным гражданам возможности трудоустройства.

Данная работа будет проводиться на постоянной основе.

Напомним, под председательством первого заместителя акима Мангистауской области Абзала Мендибаева создана комиссия по обеспечению полной прозрачности алгоритма принятия на работу в организации, осуществляющие деятельность в нефтегазовой отрасли в городе Жанаозене.