Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Комиссия по оценке ущерба от паводка создана в Актобе

    23 Апреля 2022, 03:44

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе работает комиссия по оценке ущерба от паводка, итоги проведенной работы планируется подвести 1 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

    По данным пресс-службы акима города, во время паводка пострадало 138 домов, в том числе 101 дом в районе Астана и 37 домов в районе Алматы.

    «Всего выявлено 138 пострадавших домов, в том числе 101 – в районе Астана, 37 – в районе Алматы. 23 населенных пункта находятся в зоне риска возникновения паводковых ситуаций.

    В областном центре зарегистрировано шесть наиболее подтапливаемых территорий – это жилые массивы Курашасай, Батыс-2, Каргалы, Жибек жолы или Заречный-3, квартал Авиатор-2, район Жилгородка», - сообщили в пресс-службе.

    Как известно, в этом году паводок в Актобе начался внезапно после резкого потепления и обильного снегопада.

    Жителей подтопленных дачных домов временно разместили в четырех эвакуационных пунктах в средних школах № 26,47,50 и в школе олимпийского резерва, дети на несколько дней перешли на онлайн-обучение. А в микрорайоне Батыс-2 во время паводка 12-летняя девочка случайно упала в арык и чуть не утонула, ее спасли прохожие-мужчины.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия Акимат Паводок Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Возгорание на НПЗ КазМунайГаза в Румынии ликвидировано
    Пожар на Аксуском заводе ферросплавов: горит оборудование и насосное масло
    Рекордную сумму в 27 млрд тенге выделили в этом году на ремонт дорог в Павлодарской области
    Как акимат Алматы будет решать проблему с водой на Каменском плато
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане