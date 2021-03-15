Комиссия по изменению Конституции Беларуси начала работу в Минске

МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ - Принятая 27 лет назад Конституция Беларуси стала символом новой эпохи - свободной, мирной и стабильной жизни белорусского народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с членами Конституционной комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

В числе участников мероприятия - высшие должностные лица страны, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, представители органов местного самоуправления, реального и финансового секторов экономики, общественных объединений, сфер науки и образования, культуры и спорта.

Александр Лукашенко напомнил, что решение о формировании Конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, знаменательно, что она начинает свою работу в День Конституции. В связи с этим Президент еще раз поздравил всех белорусов и, в частности, участников мероприятия с праздником.

«С Основным законом нашей страны мы прошли путь становления первого суверенного государства на нашей земле. И значение этой Конституции, наверное, будет определяться прежде всего этим фактом. Принятая 27 лет назад Конституция стала символом новой эпохи - свободной, мирной, стабильной жизни белорусского народа», - заявил глава государства.

Президент отметил, что все эти годы белорусское государство развивалось, следуя тем принципам, которые были заложены в основу Конституции. «Мы многого достигли, и жизнь не раз доказывала правильность выбранного пути. Индикатором стали мир и порядок в нашей стране, согласие в обществе, сохраненные, невзирая на многочисленные попытки внешних сил внести разлад в наш общий дом. События прошлого года продемонстрировали устойчивость системы. И это не что иное, как твердость позиции и принципов людей с государственным мышлением. Людей, которые сохранили страну», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Как сообщает официальный сайт Президента РБ, глава государства заметил, что Конституция - безусловно, очень важный документ для страны. Но это не только нормы, прописанные на бумаге, также важна позиция людей, формирующих общественное мнение.

«Сегодня белорусы осознали, что могли бы потерять - свою мирную жизнь, суверенитет. Это главные ценности, которые стоят выше и политических, и личностных разногласий в нашем обществе, - подчеркнул Александр Лукашенко. - И время снова показало, что гарантом этих ценностей являются сильная власть и наш народ, оберегающий свой уклад жизни, свои исконные традиции».

Президент подчеркнул, что, приступая к корректировке Конституции, столь ответственному и судьбоносному шагу, необходимо учесть все уроки прошлого, в том числе и недавнего. «Не сомневаюсь, что каждый из вас осознает свою роль в этом процессе. Вы войдете в историю как соавторы обновленной Конституции. Но главное, вы берете на себя ответственность за будущее нашей страны», - отметил глава государства.

По его словам, при формировании Конституционной комиссии старались охватить все сферы жизни и деятельности общества, чтобы максимально учесть интересы и голос каждого белоруса. Поэтому в комиссии - представители государственных органов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы.

«Важно, что все вы уважаемые и авторитетные люди, обладающие активной гражданской позицией и знанием запросов той части общества, которую представляете. Ваши заслуги, без преувеличения, признаны народом. Я рассчитываю, что вместе вы станете эффективной командой и выполните доверенную вам работу на самом высоком уровне», - заявил Александр Лукашенко.

«Деятельность Конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер. Доступность вашей работы для инициатив людей - это вопрос доверия общества к ее результату», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он напомнил, что многие предложения по изменению Конституции уже поступили во время общественного обсуждения на диалоговых площадках, а также по парламентской линии и при подготовке VI Всебелорусского народного собрания. «Поэтому главная задача Конституционной комиссии - организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок Основного закона, - сказал Александр Лукашенко. - Публичность и прозрачность процесса обеспечат средства массовой информации, а также электронной коммуникации. Активно используйте данные ресурсы».

В то же время Глава государства обратил внимание, что и действующая Конституция себя не исчерпала. «С ней мы сформировались как суверенное, правовое, независимое, социальное государство, и спустя более 25 лет этот документ абсолютно актуален, - выразил уверенность Президент. - Кстати, недавнее социологическое исследование нашего общества как раз это и показало». Александр Лукашенко напомнил, что, по данным масштабного соцопроса, более 65% его участников не считают нужным менять Конституцию. «Каждая норма Основного закона должна служить главной цели - сохранить страну, чтобы было что передать нашим детям и внукам», - отметил белорусский лидер. По его словам, при корректировке Основного закона, конечно, следует учитывать передовой международный опыт. «Но во главе угла - наши национальные интересы, политические и правовые традиции, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Мы не в первый раз занимаемся этой работой. У нас есть не только международный, но и свой богатый опыт работы над Основным законом».