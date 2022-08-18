Комиссия не разрешила жить в разрушенном доме в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Три организации проводят техобследование в разрушенном от газо-воздушного хлопка доме в Темиртау. Комиссия предварительно дала рекомендацию о невозможности проживания жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня техническое обследование дома проводят три организации: ТОО «Астана Технадзор», ТОО «КазМирр», ТОО «ТрансИнжиниринг». Результаты проверки будут готовы 20 августа.

Предварительно даны рекомендации о невозможности проживания жителей в доме до вынесения результатов и рекомендации по укреплению плит и конструкции дома.

Также была полностью сформирована база жителей всех квартир дома: 80 квартир, 155 жителей, из них 12 пожилых людей, 15 детей возрастом до 18 лет.

«Оперативным штабом круглосуточно оказывается помощь жителям дома по вопросу предоставления временного жилья (8 семей в количестве 22 человек размещены в общежитии Темиртауского политехнического колледжа. 70 семей расселились по родственникам и арендным квартирам), 2 семьи не проживают в квартирах. Даны консультации 33 жителям (67 консультаций). Создана whatsapp-группа с жителями дома, где круглосуточно оказывается консультативная помощь», - сообщили в акимате города Темиртау.

Как сообщалось, 16 августа три квартиры были повреждены в результате газовоздушной вспышки в Темиртау.



