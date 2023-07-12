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    Комиссия еще работает – глава Минздрава о проверке случаев заражения ВИЧ в Алматы

    12 Июля 2023, 10:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Специальная комиссия по расследованию случаев заражения ВИЧ среди пациентов Центральной городской клинической больницы Алматы продолжает свою работу. Планируется, что результаты будут известны на следующей неделе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Комиссия заканчивает работу на следующей неделе, мы все узнаем. Пока они еще работают. Как комиссия закончит, они подготовят полностью справку и предоставят ее официально в акимат и Министерство здравоохранения», - сказала министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах заседания Правительства РК.

    Также она ответила на вопрос о личной встрече с пациентами. В связи с действующим законодательстве о врачебной тайне, никто не имеет права встречаться с пациентами без их согласия во время проведения расследования.

    «Есть врачебная тайна. Только с согласия пациентов. У них желания нет», - заключила министр.

    Ранее сообщалось о том, что специалистами Центра СПИД города Алматы выявлено три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы (ЦГКБ).

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Минздрав РК Здравоохранение
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