Комиссия анализирует причины монополизации рынка дизтоплива в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На повестку дня очередного заседания рабочей группы Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов были вынесены вопросы в сфере оборота нефтепродуктов, сжиженного нефтяного газа и их транспортировки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Для детального обсуждения этого вопроса на заседание приглашены руководители национальных компаний АО НК «КазМунайГаз», АО «НК «Қазақстан темір жолы» и АО «НК «QazaqGaz». Также в совещании приняли участие руководство Агентства по защите и развитию конкуренции, Министерства энергетики, Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития, АО «ФНБ «Самрук-Казына».

Отмечено, что в стране монополизированы рынки топливно-энергетического комплекса и транспорта, что создает условия для ограничения доступа конкурентам, установления высокой маржи на конечную продукцию и получения сверхдохода.

В этой связи, комиссия проводит анализ решений, повлекших установление монопольного положения субъектов олигополий и ограничение конкуренции.

Как сообщалось ранее, совместно с квазигосударственным сектором Комиссией по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов продолжается работа по демонополизации товарных рынков, возврату незаконно выведенных активов национальных компаний и ее дочерних структур, используя единый алгоритм действий. В период деятельности комиссии государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге.





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