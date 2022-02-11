Комикс о знаковых событиях истории Казахстана презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошла презентация первого комикса, повествующего о знаковых событиях истории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инициатором переиздания истории Казахстана в непривычном формате комикса выступает Благотворительный фонд BAUZHAN Foundation.

Новое издание основано на современном взгляде художников-иллюстраторов, победителей конкурса «Тарихым - бүгінім, ертеңім!», проходившего в Казахстане в 2021 году.

В книжку вошли 70 лучших иллюстраций, которые рассказывают читателю о знаковых для страны культурных, спортивных и политических событиях. Так, героями нового комикса стала национальная валюта, достижения Казахстана на Олимпийских Играх, строительство города Туркестана, признание на мировой арене казахстанских артистов и спортсменов, в числе которых Димаш Кудайберген, Геннадий Головкин и другие.

«У жанра комиксов большая аудитория в лице молодого поколения, и с каждым годом круг читателей растет. Целью проекта является не только просвещение, но в первую очередь - поддержка казахстанских художников-иллюстраторов, которым очень важно донести свое творчество до людей», - рассказала менеджер проектов Фонда BAURZHAN Foundation Саида Ибрагимова.

Все 5 тысяч экземпляров книги на русском и казахском языках будут распространены абсолютно бесплатно в библиотеках, детских домах, общеобразовательных школах Казахстана.