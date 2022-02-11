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    Комикс о знаковых событиях истории Казахстана презентовали в Алматы

    11 Февраля 2022, 12:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошла презентация первого комикса, повествующего о знаковых событиях истории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инициатором переиздания истории Казахстана в непривычном формате комикса выступает Благотворительный фонд BAUZHAN Foundation.

    Новое издание основано на современном взгляде художников-иллюстраторов, победителей конкурса «Тарихым - бүгінім, ертеңім!», проходившего в Казахстане в 2021 году.

    В книжку вошли 70 лучших иллюстраций, которые рассказывают читателю о знаковых для страны культурных, спортивных и политических событиях. Так, героями нового комикса стала национальная валюта, достижения Казахстана на Олимпийских Играх, строительство города Туркестана, признание на мировой арене казахстанских артистов и спортсменов, в числе которых Димаш Кудайберген, Геннадий Головкин и другие.

    «У жанра комиксов большая аудитория в лице молодого поколения, и с каждым годом круг читателей растет. Целью проекта является не только просвещение, но в первую очередь - поддержка казахстанских художников-иллюстраторов, которым очень важно донести свое творчество до людей», - рассказала менеджер проектов Фонда BAURZHAN Foundation Саида Ибрагимова.

    Все 5 тысяч экземпляров книги на русском и казахском языках будут распространены абсолютно бесплатно в библиотеках, детских домах, общеобразовательных школах Казахстана.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы История Казахстана Современная культура
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