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    Комфортным для проживания городом хотят сделать Костанай

    18 Февраля 2023, 10:43

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Проекты детальной планировки частей города разрабатывают в Костанае. Об этом сообщил руководитель управления строительства, градостроительства и архитектуры Берик Танжариков, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    Выступая на коллегии управления, Танжариков отметил, что областной центр стремительно развивается, растет население и городу необходима трансформация и правильное развитие.

    «Наша задача – сделать город комфортным для проживания. В целях дальнейшего развития города Костанай в текущем году планируется разработка 5 проектов детальной планировки частей города. По 3 микрорайонам города Костаная уже начаты работы по разработке проекта детальной планировки. В проекте мы хотим сформировать разнообразные объемно-пространственные решения жилой и многофункциональной застройки, что предполагает сочетание разных типов домов в одном квартале, создание комфортных внутриквартальных территорий, включение предприятий торговли и услуг, объектов начального и среднего образования, офисных зданий, автостоянок в состав жилой застройки, обеспечение в пешеходной доступности для каждого жителя всего необходимого для повседневной жизни»,- заявил Берик Танжариков.

    Планируется, что уже в марте разработанные проекты детальной планировки выведут на публичные обсуждения с участием населения и заинтересованных органов. Презентовать проекты населению будут в виде макетов и 3D-визуализации.

    Аким области Кумар Аксакалов поручил ведомству до марта предоставить план по озеленению Костаная и обеспечению зонами отдыха. Он также подверг критике точечную застройку города и поручил при дальнейшем планировании строительства объектов учитывать нормы по парковкам.

    Фото: Kstnews.kz

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Строительство Костанай
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