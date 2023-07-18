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    Комфортные школы: ввод 24 школ на более 80 тысяч мест планируется в Астане

    18 Июля 2023, 17:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане планируется строительство 24 школ на 80 800 мест в рамках нацпроекта «Комфортная школа». На сегодняшний день началось строительство 15 из них, об этом сообщил руководитель столичного управления образования Касымхан Сенгазыев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По остальным школам проводится конкурс. Эта работа будет полностью завершена в 2024-2025 годах. Также благодаря этому решится проблема трехсменных школ в городе. В течение двух лет разрешится ситуация с двумя аварийными школами: проблема, связанная со школой №12, которая находится в ЖМ «Кирпичный» и №19 школа, которая тоже признана аварийной в прошлом году. Информацию по ней передали в управление строительства, этой осенью начнется проектирование», - сказал глава ведомства на заседании маслихата.

    По словам спикера, все принятые мероприятия помогут полностью устранить дефицит ученических мест.

    «Дефицит ученических мест – одна из главных проблем в системе образования города. На сегодня в столице функционируют 164 школы, в прошлом году в них обучались 236 тысяч детей. Но количество детей растет - принято заявление от более 27 тысяч человек. В итоге количество учеников достигнет 256 тысяч. По сравнению с прошлым годом количество учеников выросло на 20 тысяч», - отметил Касымхан Сенгазыев.

    Спикер также отметил, что в столице имеется 18 переполненных и 8 трехсменных школ. Для решения проблемы ведется строительство 11 новых школ на 15 700 ученических мест.

    К 1 сентября будут сданы в эксплуатацию 4 школы.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Образование Строительство школа
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