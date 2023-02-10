Комфортные школы в Казахстане построят в национальном стиле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – При проектировании интерьера, дизайна и архитектуры новых комфортных школ будет выдвинуто требование – выполнить ряд элементов в национальном казахском стиле. Об этом заявил председатель правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новые комфортные школы будут построены в казахском национальном стиле. Такие условия мы выдвинули подрядчикам. Также в процесс строительства планируется привлечь лучших архитекторов и дизайнеров страны. Будут применены современные технологии. Подготовка проектно-сметной документации будет проведена на основе открытого конкурса. Помимо этого, в рамках открытого конкурса на проектно-сметную документацию предъявляется требование - выполнить в национальном стиле ряд элементов при разработке дизайна интерьеров и архитектурных решений», - сказал на обсуждении проекта «Комфортная школа» Маулен Айманбетов.

В комфортных школах будут созданы все необходимые условия для особенных детей.

«Новые здания планируется строить по современным технологиям с учетом потребностей всех учащихся. Будет создана безбарьерная среда: специальные пандусы, лифты, туалетные комнаты. Также в каждой школе должен быть кабинет поддержки инклюзивного образования. Все это создаст необходимые предпосылки для успешной адаптации ребят в обществе», - добавил он.

Отметим, что в Казахстане дефицит ученических мест составляет 240 тысяч. Если не будут построены новые школы, эта цифра превысит 1 млн.



