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    Комфортные школы нужно строить на окраинах старой части столицы – депутат маслихата

    15 Ноября 2022, 20:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Строить комфортные школы на окраинах правобережной части Астаны предложил депутат Аскар Смагулов на заседании постоянной комиссии городского маслихата по вопросам социально-культурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из всех комфортных школ основная масса строится на левом берегу. Да это и понятно. Город, конечно, строится в сторону левого берега, новый город, новые школы. Но я хотел бы обратить внимание, что такие комфортные школы надо строить и в старом городе, строить надо на окраинах нашего города», – сказал Аскар Смагулов.

    Депутат напомнил, что на левом берегу, и в старом центре на правом берегу, есть места, где можно заниматься спортом. На окраинах же старого города таких объектов нет. Поэтому нужно строить новые школы на окраинах правобережной части столицы, чтобы нивелировать исторически сложившееся неравенство.

    Аскар Смагулов также внес предложение, чтобы, при строительстве новых или реконструкции старых школ на правом берегу, их выводили на уровень школ, которые будут построены в рамках национального проекта «Комфортная школа».

    В ходе заседании комиссии руководитель управления образования столицы Касымхан Сенгазыев сообщил, что в рамках проекта «Комфортная школа» в Астане будут построены школы общей вместимостью 90 тысяч учеников, при обучении в две смены. Строительство этих школ начнется в 2023 году, в 2024-2025 годах они будут сданы в эксплуатацию.

    Как сообщалось ранее, всего в рамках проекта «Комфортная школа» в Казахстане будет создано 800 тысяч ученических мест.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Образование Строительство
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