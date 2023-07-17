Комфортные школы: 11 школ на 5700 мест построят в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В рамках реализации поручения Главы государства в области Абай введены в эксплуатацию 4 школы. В городе Семей открылись 2 школы на 1500 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в 2021 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев, обращаясь с ежегодным Посланием к народу Казахстана, поручил до 2025 года построить тысячу школ.

По данным ведомства, за счет частных инвестиций в городе Семей свои двери распахнула школа на 650 мест для учащихся 5-11 классов. Также в рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа» в 2023-2025 годах в области планируется построить 11 школ на 5700 мест. По данному проекту в городе Семей будут сданы в эксплуатацию 5 школ на 3600 мест.

Кроме того, в следующем году на средства KAZ Minerals на левом берегу Семея будет построена современная школа на 1200 мест. Проект реализуется на основании договора между областной администрацией и производственной компанией.

Ранее сообщалось, что аким области Абай ответил на 40 проблемных вопросов жителей Семея.

Жители Карагайлы поинтересовались, когда в их микрорайоне появится школа, ведь на протяжении четырех лет детям приходится ездить в город на автобусе, что требует как финансовых, так и временных затрат. Глава области заверил, что строительство школы на 1200 мест начнется в микрорайоне уже с сентября этого года. Место строительства определено.