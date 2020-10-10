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    Комендатура Бишкека ввела запрет на митинги и алкоголь

    10 Октября 2020, 16:55

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Комендатура Бишкека ввела запрет на проведение собраний, митингов, уличных шествий и другие массовые мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

    Как сообщает пресс-служба комендатуры, также вводится запрет на продажу алкогольных продуктов, оружиями с 18:00 до 9 утра ежедневно.

    Также вводится запрет на использование аудио- и видео техники, если это будет применяться для нагнетания ситуации.

    В Бишкеке сегодняшнего дня вводится комендантский час - с 21:00 до 05:00 утра для всех граждан.

    Ранее Президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении в Бишкеке режима ЧП из-за сложной ситуации.

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    Кыргызстан
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