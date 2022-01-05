Комендатура Алматы обратилась к жителям города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Комендатура Алматы обратилась к жителям города с просьбой воздержаться от прогулок и посещений общественных мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с продолжением операции по обеспечению правопорядка и борьбы с экстремизмом, просим автовладельцев планировать свои маршруты в объезд улицы Толе Би, проспектов Райымбека и Абая, а также центра города. Просим также жителей города воздержаться от прогулок и посещений общественных мест на данный момент. Эти меры продиктованы вашей личной безопасностью. Органы правопорядка продолжают принимать меры по стабилизации ситуации и обеспечению законности», - сообщили в комендатуре.

Также учитывая появление слухов и фейков, всех горожан и СМИ просят использовать и опираться только на официальные источники информации.

Отметим, в Алматы в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.