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    Комендантский час из-за роста темпов распространения КВИ вводят в Нью-Дели

    26 Декабря 2021, 23:32

    НЬЮ-ДЕЛИ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Правительство индийского национального столичного округа Дели, в который входит Нью-Дели, приняло в воскресенье решение ввести ночной комендантский час с 27 декабря в связи с увеличением темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал India TV, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    Комендантский час будет действовать ежедневно с 23:00 до 05:00 следующего дня.

    За минувшие сутки в столице выявили 290 новых заразившихся коронавирусом, один человек умер, выздоровели 96 жителей. В последние дни число новых заболевших в агломерации устойчиво превышает количество выздоровевших. Кроме того, Дели является одним из лидеров по темпам распространения омикрон-штамма. Здесь зафиксировано 79 случаев инфицирования данным штаммом, это второе место в стране после штата Махараштра (108 случаев). Всего в Индии выявили 422 заразившихся штаммом «Омикрон».

    В целом за минувшие сутки в Индии выявили 6 987 новых случаев заражения и 162 летальных исхода. Общее число инфицированных в стране за время пандемии достигло 34 786 802, общее число смертей - 479 682.

    Ранее сообщалось, что в США, Австралии и других странах из-за «омикрона» отменены тысячи авиарейсов по всему миру.

    Фото: PTI

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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