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    Комендантский час из-за коронавируса вводится в городах Франции

    15 Октября 2020, 01:10

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – С 17 октября и по 1 декабря текущего года в восьми городах Франции, включая Париж, вводится комендантский час, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В среду вечером Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в эфире общественного телевидения, что в стране наблюдается рост числа инфицированных КОВИД-19. Текущие показали по коронавирусу во Франции – 180 случаев инфекции на 100 тысяч населения. При этом в отделениях реанимации находится 1539 больных, а общий ресурс лечебных учреждений Франции составляет 5000 мест.

    Всего во Франции заболело КВИ 798 тысяч человек, из них летальных исходов 33 тысячи.

    Комендантский час вводится с 21 часов вечера до 6 утра, запрещается перемещение гражданских лиц в данное время. Нарушители комендантского часа будут наказываться крупными штрафами, заявил Э. Макрон.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Франция
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