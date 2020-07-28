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    Комендантский час из-за коронавируса ввели в бельгийском Антверпене

    28 Июля 2020, 14:41

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Бельгийская провинция Антверпен со вторника, 28 июля, ввела комендантский час, обязала перейти на удаленную работу и запретила проведение контактных и командных видов спорта, чтобы ограничить распространение коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Теперь в ночное время, с 23:30 до 6:00, разрешен выход из дома только по веским причинам, например, на работу или в больницу. Рестораны, бары и кафе должны быть закрыты до 23:00.

    Маски для лица обязательны во всех общественных местах, кроме как во время еды или питья, а также на улице, где невозможно соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Контактные и командные виды спорта запрещены, за исключением молодежи до 18 лет.

    Удаленная работа обязательна, за исключением тех видов трудовой деятельности, выполнение которых невозможно дистанционно. Правила для рынков аналогичны правилам для магазинов: посещение клиентами ограничено 30 минутами.

    Дополнительные меры применяются к наиболее пострадавшим частям провинции Антверпен, где все увеселительные мероприятия запрещены, а спортивные залы должны быть закрыты. Эти правила будут действовать не менее четырех недель.

    По мере того как число новых случаев заболевания продолжает расти по всей Бельгии, город Антверпен превратился в очаг, который, как опасаются эксперты, может стать началом второй волны эпидемии коронавируса.

    По данным исследовательской организации Sciensano, среднее число случаев заражения коронавирусом в Бельгии выросло до 311,4 в сутки за последние семь дней, что на 69% больше, чем неделей ранее. На провинцию Антверпен приходится около 48% всех новых инфекций, зарегистрированных в последние дни по всей Бельгии.


    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Бельгия Общество Коронавирус в РК
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