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    Комендантский час будет продлен в столице Бельгии

    19 Ноября 2020, 02:41

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Власти Брюсселя приняли решение продлить действие комендантского часа до середины декабря текущего года, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В конце октября в связи с резким ростом числа заболевших коронавирусом, в Брюсселе было ограничено передвижение населения с 22:00 вечера до 6:00 утра. Запрет первоначально действовал до 19 ноября.

    Сегодня глава Брюссельского столичного региона Руди Верворт сообщил, что комендантский час будет продлен до 13 декабря 2020 года. «Статистика пандемии в Брюсселе по-прежнему вызывает беспокойство», - отметил глава столицы.

    Согласно данным бельгийского научного центра Sciensano, 18 ноября в столичном регионе зарегистрировано более 400 новых случаев заражения КОВИД-19.

    Бельгийская Валлония также продлила региональный комендантский час до указанной даты.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия
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