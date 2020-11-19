Комендантский час будет продлен в столице Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Власти Брюсселя приняли решение продлить действие комендантского часа до середины декабря текущего года, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В конце октября в связи с резким ростом числа заболевших коронавирусом, в Брюсселе было ограничено передвижение населения с 22:00 вечера до 6:00 утра. Запрет первоначально действовал до 19 ноября.

Сегодня глава Брюссельского столичного региона Руди Верворт сообщил, что комендантский час будет продлен до 13 декабря 2020 года. «Статистика пандемии в Брюсселе по-прежнему вызывает беспокойство», - отметил глава столицы.

Согласно данным бельгийского научного центра Sciensano, 18 ноября в столичном регионе зарегистрировано более 400 новых случаев заражения КОВИД-19.

Бельгийская Валлония также продлила региональный комендантский час до указанной даты.