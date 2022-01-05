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    Комендант Мангистауской области попросил жителей с пониманием отнестись к введенным ограничениям

    5 Января 2022, 12:45

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Комендант Мангистауской области, начальник департамента полиции региона Жанарбек Бактыбаев выпустил обращение к жителям региона в связи с введенным чрезвычайным положением. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые жители Мангистауской области. С обращением к вам выступает начальник департамента полиции региона. В нашем регионе установлен особенный правовой режим, введено чрезвычайное положение. По указу Президента РК я, начальник департамента полиции Мангистауской области, Жанарбек Бактыбаев назначен коммендантом Мангистауской области. Основная цель введения режима чрезвычайного положения - обеспечение необходимого общественного порядка, также защита прав и свобод человека», - обратился к жителям региона комендант Мангистауской области.

    Начальник департамента полиции отметил, что при чрезвычайном положении внедрены временные ограничения.

    «Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Все меры принимаются для обеспечения вашей же безопасности. Просим вас избегать провокаций», - добавил он.

    Ранее сообщалось, что Президент РК подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы.

    В Мангистауской области введен комендантский час.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Безопасность Видео Мангистауская область ЧП-2022
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