Командующий Десантно-штурмовых войск встретился с семьями миротворцев

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Каныш Абубакиров встретился с семьями военнослужащих 3-й сводной миротворческой роты, которые направляются в Ливан для участия в миссии ООН. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Встреча прошла в культурно-досуговом центре Капшагайского гарнизона. Командующий ответил на все вопросы, касающиеся организации связи и переговоров военнослужащих с семьями в личное время и подчеркнул, что при необходимости им будет оказана любая помощь.

С докладом выступил заместитель командира контингента капитан Айбол Саукымулы. Он затронул вопросы морально-психологического состояния личного состава, обеспеченности роты всеми видами довольствия, а также ознакомил с геополитической обстановкой в Ливане.

В завершение встречи генерал-майор Каныш Асанханович отметил, что 1-я сводная миротворческая рота казахстанского миротворческого полка с доблестью и честью выполнила свой миротворческий долг. На данный момент 2-я рота завершает миссию, в период которой она также показала высокий профессионализм.

«Я верю, что 3-я сводная миротворческая рота успешно выполнит поставленные ей задачи», - обратился он к родным и близким миротворцев. При этом генерал-майор Каныш Абубакиров отметил, что со стороны родных очень важно морально поддерживать военнослужащих.

Напомним, что с 30 октября 2018 года военнослужащие казахстанского миротворческого полка участвуют в миротворческой миссии «Временные силы ООН в Ливане». В настоящее время в миссии находится 2-я рота, ожидается, что в скором времени её заменит 3-я сводная миротворческая рота.