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    Командный Кубок Республики Казахстан по бадминтону стартовал в Шымкенте

    24 Сентября 2021, 11:28

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте стартовал командный Кубок Республики Казахстан по бадминтону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Это республиканское соревнование проводится в Центрально-Азиатском центре бадминтона в городе Шымкенте.

    В розыгрыше Кубка Казахстана примут участие более 90 спортсменов из Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Алматинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областей, Шымкента и Алматы.

    В связи с эпидемической ситуацией в стране, соревнования пройдут без зрителей.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Шымкент
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