Командный Кубок Республики Казахстан по бадминтону стартовал в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте стартовал командный Кубок Республики Казахстан по бадминтону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Это республиканское соревнование проводится в Центрально-Азиатском центре бадминтона в городе Шымкенте.

В розыгрыше Кубка Казахстана примут участие более 90 спортсменов из Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Алматинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областей, Шымкента и Алматы.

В связи с эпидемической ситуацией в стране, соревнования пройдут без зрителей.



