Командную бронзу завоевали казахстанские шпажисты на Кубке мира в Ташкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В заключительный день Кубка мира по фехтованию мужская сборная по шпаге завоевала бронзовые медали в командном зачете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации Казахстана по фехтованию.

Призерами стали Богдан Лукин, Георгий Тинников, Александр Федотов и Габидин Мустафин.

В полуфинале наши ребята уступили победителям соревнований – сборной Египта. В бою за третье место одолели спортсменов из Кыргызстана со счетом 45:32.

Итого в копилке сборной Казахстана одна золотая медаль и два комплекта бронзовых медалей.

Как сообщалось ранее, казахстанские рапиристки завоевали «бронзу» на Кубке мира среди юниоров.

Днем ранее наш спортсмен Богдан Лукин поднялся на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль личного первенства Кубка мира по фехтованию на шпагах.



