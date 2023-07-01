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    Командирские старты и многоборье Вооруженных сил завершились в Балхаше

    1 Июля 2023, 22:28

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Состязания по многоборью и командирские старты прошли в рамках ХХ Спартакиады Вооруженных cил в Балхашском гарнизоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

    В них приняли участие 200 военнослужащих, представлявших 14 команд родов войск и региональных командований.

    Командирские старты – это личные и командные состязания по военно-прикладным видам спорта среди командиров видов Вооруженных сил и родов войск. В программе у мужчин – стрельба из пистолета Макарова, плавание по возрастным категориям (100, 200, 300 метров), бег – на 1000, 3000, 5000 метров, подтягивание на турнике. У женщин - три вида соревновательных упражнений: стрельба из ПМ-1, плавание по возрастным категориям (100, 200, 300 метров) и бег на 1000 метров.

    В командирских стартах в командном зачете победила команда Сил воздушной обороны, на втором месте – РгК «Восток», на третьем – сборная Десантно-штурмовых войск.

    В многоборье военно-спортивного комплекса принимали участие только военнослужащие мужского пола. В программе соревнований: стрельба из автомата Калашникова, метание гранаты Ф-1, бег на 100 и 3000 метров.

    В командном зачете по многоборью лучшей стала команда РгК «Юг», на втором месте – Десантно-штурмовые войска, на третьем – РгК «Восток».

    У женщин-военнослужащих лучшей стала сержант Елена Леонова, представляющая Силы воздушной обороны, на втором месте – ефрейтор Аяжан Амиржанова из Десантно-штурмовых войск, на третьем – ефрейтор Татьяна Купцова из РгК «Восток».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Карагандинская область Минобороны РК Вооруженные силы
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