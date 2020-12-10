Командирские полеты проходят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первые учебно-тренировочные полеты прошли в воинских частях Сил воздушной обороны в рамках зимнего периода обучения. В них принимают участие опытные инструкторы и командиры звеньев армейской и военно-транспортной авиации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В течение недели офицеры отработают взлет, посадку и полеты по маршруту днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

«Все действия пилотов в ходе учебных занятий были отработаны чётко и уверенно, ведь сегодня на военном аэродроме отрабатывают задачи только высококвалифицированные специалисты, показывая и передавая накопленный опыт молодым летчикам. Цели командирских полётов были достигнуты. По итогам выработаны рекомендации по повышению мастерства и боевой выучки», - отметил временно исполняющий обязанности командира воинской части полковник Владимир Меримбаев.

Первые командирские полеты являются показательными и их осуществляют командный состав и самые подготовленные летчики. Данный вид занятий предназначен для выработки единых методик выполнения различных задач в воздухе, обучения летного состава и поддержания его практических навыков. Это своего рода эталон в организации и проведении полётов, начиная с предполётной подготовки, постановки задач, и заканчивая разбором.