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    Командирские полеты проходят в Алматы

    10 Декабря 2020, 11:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первые учебно-тренировочные полеты прошли в воинских частях Сил воздушной обороны в рамках зимнего периода обучения. В них принимают участие опытные инструкторы и командиры звеньев армейской и военно-транспортной авиации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В течение недели офицеры отработают взлет, посадку и полеты по маршруту днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

    «Все действия пилотов в ходе учебных занятий были отработаны чётко и уверенно, ведь сегодня на военном аэродроме отрабатывают задачи только высококвалифицированные специалисты, показывая и передавая накопленный опыт молодым летчикам. Цели командирских полётов были достигнуты. По итогам выработаны рекомендации по повышению мастерства и боевой выучки», - отметил временно исполняющий обязанности командира воинской части полковник Владимир Меримбаев.

    Первые командирские полеты являются показательными и их осуществляют командный состав и самые подготовленные летчики. Данный вид занятий предназначен для выработки единых методик выполнения различных задач в воздухе, обучения летного состава и поддержания его практических навыков. Это своего рода эталон в организации и проведении полётов, начиная с предполётной подготовки, постановки задач, и заканчивая разбором.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Учения Алматы Армия
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