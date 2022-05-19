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    Командировочные расходы в каждом госоргане предусматриваются отдельно - вице-премьер

    19 Мая 2022, 12:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра, министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что бюджет на командировки формируется в соответствии с законодательством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Командировочные расходы предусматриваются в каждом госоргане отдельно. У них есть специальная статья – «командировочные расходы». У каждого эти расходы разные, поэтому здесь нет определенной константы. Поскольку все зависит от того, сколько человек работает в этом государственном органе и его функционал в командировочном процессе», - сказал заместитель Премьер-Министра, министр финансов Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената.

    Также он отметил, что перелеты необходимо разделить на несколько опций.

    «Если это связанные с работой перелеты, то по закону не всем госслужащим позволительны перелеты самолетом, а политическим, точно знаю, позволительно, но возмещается только эконом-класс», - говорит Ерулан Жамаубаев.

    Комментируя вопрос о частных поездках, он добавил, что в этом случае ограничений прав нет, то есть, любой гражданин Казахстана имеет право пользоваться любым видом транспорта. Это, по словам министра, является конституционной нормой.

    «Если вы с семьей поехали в какие-то страны или внутри страны отдыхать и возникли обстоятельства, что нужно поехать в регион, то можете любым видом транспорта пользоваться, в том числе и эконом-классом, бизнес-классом», - информирует Е. Жамаубаев.

    Он отметил, что литерным самолетом не всем позволено летать.

    «Там тоже определенные условия прописаны. Сейчас точные опции не могу сказать, но это только по необходимости служебных поездок и с разрешения Премьер-Министра, руководства страны», - пояснил он.

    Ерулан Жамаубаев заявил, что его перелеты не являются частными.

    «У меня перелеты не частные, но сейчас есть поручение Главы государства, что каждый министр должен выезжать в регионы, встречаться с населением. Мы пользуемся в основном эконом-классом, но у меня поездки не часто бывают. Ездил в Туркестанскую область в начале года и в Алматинскую область летал эконом-классом. Сейчас сумму командировки не помню, у нас бюджет формируется в соответствии с законодательством», - заявил заместитель Премьер-Министра.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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