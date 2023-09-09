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    02:02, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Командира полка ДП Шымкента освободили от должности из-за коррупции подчиненного

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    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Командир полка департамента полиции города Шымкента и несколько его подчиненных освобождены от занимаемых должностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

    Ранее сотрудники антикоррупционной службы задокументировали факт получения денег в сумме 70 тысяч тенге инспектором полка патрульной полиции. В связи с этим инспекция по личному составу департамента полиции провела служебное расследование.

    8 сентября результаты расследования вынесли на рассмотрение дисциплинарной комиссии. Комиссия, в свою очередь, пришла к выводу и вынесла решение освободить командира полка патрульной полиции, двух его заместителей, командира роты, его заместителя и командира взвода от занимаемых должностей за допущение коррупционного преступления. Начальником ДП г.Шымкент Д.Таевым подписан приказ об их освобождении от должностей.

    Подозреваемого инспектора полка уволили за дискредитацию звания полицейского. В отношении задержанного полицейского проводится досудебное расследование по ст.366 УК РК «получение взятки». Он находится под стражей.


    Теги:
    полиция Борьба с коррупцией Отставки МВД РК Шымкент Правоохранительные органы
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