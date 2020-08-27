Командир патрульно-полицейской роты вымогал деньги у своих подчиненных в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Атырауской области расследует уголовное дело в отношении командира патрульно-полицейской роты департамента полиции Атырауской области гр. М. по факту получения взяток на системной основе путем вымогательства от подчиненных сотрудников за покровительство по службе в размере от 5 тысяч до 70 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Судом в отношении гр. М. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, в соответствии с частью первой статьи 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Окончательная оценка его действиям будет дана судом.