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    Командир патрульно-полицейской роты вымогал деньги у своих подчиненных в Атырау

    27 Августа 2020, 11:11

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Атырауской области расследует уголовное дело в отношении командира патрульно-полицейской роты департамента полиции Атырауской области гр. М. по факту получения взяток на системной основе путем вымогательства от подчиненных сотрудников за покровительство по службе в размере от 5 тысяч до 70 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Судом в отношении гр. М. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

    В настоящее время по делу проводятся следственные действия, в соответствии с частью первой статьи 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

    Окончательная оценка его действиям будет дана судом.

    Автор:

    Атырауская область Коррупция МВД РК
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