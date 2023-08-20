Новости Казахстана и мира - свежие новости дня на inform.kz

Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Команда велопробега дружбы Сиань-Алматы покорила самый западный участок Великой китайской стены

Редактор:  
Гульмира Байзакова
20 Августа 2023, 10:06
Команда велопробега дружбы Сиань-Алматы покорила самый западный участок Великой китайской стены Фото: ОФ " Новый шёлковый путь "

ЦЗЯЮЙГУАН. КАЗИНФОРМ - Команда велопробега дружбы Сиань-Алматы покорила самый западный участок Великой китайской стены - Цзяюйгуан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Общественный фонд «Новый шёлковый путь».

«Уже начался 20-й день пути, и участники велопробега в ближайшие дни собираются пересечь границы Синьцзян-Уйгурской автономной области. До границы Казахстана спортсмены планируют прибыть вечером 2 сентября, а на 3 число запланированы торжественная встреча и проводы участников велопробега», - говорится в сообщении ОФ.

photo

На всём участке пути, который проходил по древним маршрутам Великого шёлкового пути, спортсмены проезжали исторические места и памятники, храмы и мечети, города и поселки. Велосипедисты посетили и самый западный участок Великой китайской стены, сделали памятные фотографии на сторожевых башнях и крепостных замках стены.

Впереди их ожидают пустыни с жаркими и горячими знойными ветрами, а также горы Синьцзяна, с крутыми подъёмами и спусками.


photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo

Спорт   Китай   Общество   Велоспорт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно